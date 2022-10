GOTHMINISTER :: Neues Video zu brandneuer Single “Star”

Am 21. Oktober 2022 erscheint über AFM Records das neueste Werk der Norwegischen Dark Metal Künstler GOTHMINISTER. Bislang veröffentlichte die Band daraus drei Songs und dazugehörige Videos, zu „This Is Your Darkness”, „Demons” sowie dem Album Titel Track Pandemonium, nun erschien eine finale Single kurz vor Album Release samt Musik Video zum Song „Star“!

Während die ersten Song-Auskopplungen eine Trilogie des dunklen Gothminister Königreiches erzählten, “handelt Star davon, wie einsam das Leben für einen Rockstar oder eine Berühmtheit sein kann, besonders wenn die Karriere zu Ende ist”, erzählt Band Mastermind Bjørn Alexander Brem. “Stell dir einen sterbenden Stern am Horizont vor, und du hast ein Bild vor Augen. In diesem Song geht es um Einsamkeit, Trennung und das Gefühl der Leere, mit dem sich auch viele andere identifizieren können. Aber hoffentlich wird dich der Song mit seinen druckvollen Gitarren und treibenden Beats auch ein wenig aufheitern. Denk dabei immer daran: Du bist nicht allein, und Gothminister plant, der Szene noch viele weitere Jahre erhalten zu bleiben! Und jetzt ab auf die Tanzfläche um zu Rocken!”