GOTHMINISTER :: Gewinner der erste Vorrunde in Norwegen für den ESC 2024

GOTHMINISTER hat es für Norwegen ins Melodi Grand Prix Finale 2024 geschafft. Mit der Single „We Come Alive“ hat der Industrial Goth Metal Act die erste Runde der Vorauswahl des Landes für den Eurovision Song Contest gewonnen und wird aktuell sowohl bei Presse als auch Fans als einer der Top-3-Favoriten gehandelt. Das norwegische MGP-Finale findet diesen Samstag, am 3. Februar 2024 statt. Am 03. Mai 2024 erscheint mit Pandemonium II: The Battle Of The Underworlds das brandneue GOTHMINISTER Album über AFM Records, und knüpft thematisch nahtlos an den 2022er- Vorgänger „Pandemonium“ an.

GOTHMINISTER Mastermind Bjørn Alexander Brem in einem offiziellen Statement: „Gothminister ist hocherfreut, die erste Runde in Norwegens nationaler Auswahl für den Eurovision Song Contest gewonnen zu haben. Am Samstag, dem 3. Februar, wird Gothminister vor 9.000 Zuschauern im MGP-Finale im Trondheim Spektrum auftreten. Der Gewinner der neun verbleibenden Künstler wird Norwegen beim Eurovision Song Contest 2024 vertreten.

Es ist Zeit, für Rock und Metal beim Eurovision Song Contest zu stimmen! Zeigen wir allen, dass Rock- und Metal-Fans die treuesten der Welt sind! Ihr könnt GOTHMINISTER unterstützen, indem ihr während der MGP-Finalshow am Samstagabend, dem 3. Februar, eure STIMME abgebt.

Ohne Rock und Metal ist Eurovision tot. STIMMT für Gothminister mit „We Come Alive“!“

Wie ihr GOTHMINISTER im kommenden Melodi Grand Prix Finale und einer hoffentlichen Teilnahme beim Eurovision Song Contest 2024 unterstützen könnt, findet ihr auf: https://delta.nrk.no

Die GOTHMINISTER Performance von „We Come Alive“ aus dem Semi-Finale seht ihr hier nochmal: