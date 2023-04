GIRLS UNDER GLASS :: Neue Single

„Dream Yourself Away“ ist die neue Single der Gothic/Darkwave Urgesteine GIRLS UNDER GLASS, ein Auszug aus der 5-Track-Bonus-CD (mit dem ursprünglichen Sänger und Gründungsmitglied Tom Lücke), die der Artbook-Edition des neuen Albums „Backdraft“ beiliegt.

Über den Song und das Video sagt die Band: „‚Dream Yourself Away‘ ist ein netter Uptempo-Elektro-Postpunk-Bastard, den wir auch gerne live spielen. Aus diesem Grund haben wir für unseren offiziellen Videoclip Aufnahmen von der Cube Session gewählt. Die Studioversion, die ihr auf allen digitalen Plattformen findet, ist etwas länger und anders.“

„Backdraft“ wechselt mühelos von eingängigem Gothic-Rock zu elektronischem Darkwave bis hin zu melodischem Post-Punk. Alle Elemente, die die Band zu einem Urgestein der dunklen Seite der deutschen Rock- und Wave-Szene gemacht haben, sind auf die eine oder andere Weise wieder da und werden durch saftige Post-Punk- und sogar Industrial-Zutaten ergänzt.

Girls Under Glass wurde 1986 in Hamburg gegründet und entwickelte sich schnell zu einer Speerspitze der deutschen Gothic-Rock- und Darkwave-Szene. Von 1994 bis 2006 erweiterte die Band ihren musikalischen Horizont und experimentierte mit Rock-, Crossover- und sogar Metal-Sounds. Nach jahrelanger Abwesenheit von der Szene meldet sich die Band nun mit „Backdraft“ in besserer Verfassung als je zuvor zurück.