Die portugiesischen Black Metaller GAEREA bereiten den Release ihres vierten Albums „Coma“ am 25.10. via Season Of Mist vor. Mit der Single „Unknown“ geben sie nun einen Einblick in das neue Werk. Das Video zu „Unknown“ wurde von Claudio Marino gedreht und von Artax Film produziert.

