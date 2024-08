FUNERAL spielen Doom Metal und haben mit dem professionell ausgebildete Bariton-Opernsänger Eirik Krokfjord einen neuen Vocalisten für das neue Album „Gospel of Bones“ am der Front. Das Album erscheint am 18.10. via Season Of Mist. Mit „Yestertear“ liegt nun die 2. neue Single vor.

Pre-order & pre-save here: https://orcd.co/funeralgospelofbones