Die schwedischen Viking/Folk Metaller FROM NORTH nehmen Kurs auf ihr zweites Album, welches am 24.11. via At Dawn Records veröffentlicht wird. Mit „Raven Banner“ haben sie die erste Single daraus online gestellt.

Pre-order the CD or Digital album here:

https://atdawnrecords.bandcamp.com/

FROM NORTH says:

”Raven Banner – Another classic From North epic viking hymn! Marchtempo heavy goodness garanteing to give you the motivation you need rowing your longboat towards your next raid…“