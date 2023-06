FLORIAN GREY :: Dark Rocker mit Vorbotem zum neuen Album

„Lie To Me!“ Das fordern die Dark Rocker FLORIAN GREY in ihrer ersten Single vom für den 08.09.2023 angekündigten Album „Destroying Kingdoms“. „Lie To Me“ ist auf allen bekannten Streaming-Plattformen erschienen.

Preorder: https://nocut.shop/de/Florian-Grey

Info:

“Lie to me” erzählt die Geschichte von jemandem, der sich selbst und alle Menschen um ihn herum belügt. Er so tut, als wäre er ein großartiger Mensch, aber es ist eine Illusion einer Person, die narzisstisch, egomanisch, arrogant und hinterhältig ist. Eine wahre Geschichte. Dieser Song sollte genau jener Person, der er gewidmet ist, einen Spiegel vorhalten.