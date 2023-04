FJOERGYN :: Zurück bei Trollzorn mit neuer Single und Album

Die deutschen Avantgarde Metaller FJOERGYN kehren zu Trollzorn Records zurück. Das sechste Album der Band, „Judasmesse“, wird am 2. Juni 2023 erscheinen – pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum. Ein Videoclip für den neuen Track „Kain“ wurde nun veröffentlicht. https://fjoergyn.bandcamp.com

Info: Kritisch, zynisch und aktueller denn je zünden FJOERGYN ein Feuerwerk der musikalischen Ablehnung und erfinden sich auch auf Judasmesse“ neu. Während auf allen Vorgängeralben die orchestrale Komponente dominierte, präsentieren sich die Thüringer offener für Experimente und Klänge, was dem neuen Album einen in diesem Genre selten anzutreffenden autoritativen Retro-Touch verleiht. Thematisch widmet sich das neue Album dem Verrat und ist eine Hommage an seine berühmtesten Protagonisten.