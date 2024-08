FIRTAN :: Neuer Track „Komm herbei, schwarze Nacht“

FIRTAN haben die 2. Single mit dem Titel „Komm herbei, schwarze Nacht“ vom kommenden Album „Ethos“ veröffentlicht. Das Album erscheint am 13. September bei AOP Records.

Firtan on tour with Finsterforst, Bucovina, Sojourner & Countless Skies

26/09 – Backstage Halle, München, DE*

27/09 – From Hell, Erfurt, DE*

29/09 – Orwohaus Halle, Berlin, DE*

30/09 – Logo, Hamburg, DE*

01/10 – Resonanzwerk, Oberhausen, DE*

02/10 – Willemeen, Arnhem, NL*

11/10 – Viper Room, Vienna Metal Meeting Warmup, AT**

(*with Finsterforst | **with Sojourner)

Tickets: https://linktr.ee/firtan_tickets