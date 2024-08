FIRTAN :: Letzte Single vor Albumrelease

Die deutsche Prog Black Metal Band FIRTAN hat die finale Single für ihr neues Album „Ethos“ veröffentlicht, das am 13. September 2024 über AOP Records erscheint. Das Album wird Gastauftritte von J.J. (Harakiri for the Sky, Karg) und L.G. (Ellende) enthalten.

Firtan on tour with Finsterforst, Bucovina, Sojourner & Countless Skies

26/09 – Feierwerk, München, DE*

27/09 – From Hell, Erfurt, DE*

29/09 – Orwohaus Halle, Berlin, DE*

30/09 – Logo, Hamburg, DE*

01/10 – Resonanzwerk, Oberhausen, DE*

02/10 – Willemeen, Arnhem, NL*

11/10 – Viper Room, Vienna Metal Meeting Warmup, AT**

(*with Finsterforst | **with Sojourner)

Tickets: https://linktr.ee/firtan_tickets