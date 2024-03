FEUERSCHWANZ :: Erster eigener Song auf Englisch

FEUERSCHWANZ veröffentlichen mit ihrer neuen Single „The Unholy Grail“ den ersten eigenen, auf Englisch performten Track in der Geschichte der Band. Der Song erzählt von einer Welt voller Sagen und Legenden, was das dazugehörige Musikvideo in Szene setzt. Als Gäste begrüßen FEUERSCHWANZ auf „The Unholy Grail“ DOMINUM und ORDEN OGAN, mit denen sie gemeinsam im April auf große Fegefeuer Headline-Tour gehen werden. https://napalmrecords.com/feuerschwanz

„The Unholy Grail“ stammt vom kommenden Special Album „Warriors“, das am 3. Mai über Napalm Records erscheint. Mit „Warriors“ feiern FEUERSCHWANZ 20-jähriges Bandbestehen und präsentieren darauf nicht nur zwei brandneue Songs, „The Unholy Grail“ sowie ein Cover des Assassin’s Creed-Klassikers „Valhalla Calling“ von Miracle Of Sound, sondern auch zehn ihrer größten Hits – erstmalig auf Englisch.

FEUERSCHWANZ live 2024:

Fegefeuer Tour 2024:

mit Orden Ogan, Dominum

10.04.24 DE – Hamburg / Große Freiheit 36

11.04.24 DE – Hamburg / Große Freiheit 36 – SOLD OUT!

12.04.24 DE – Berlin / Huxleys – SOLD OUT!

13.04.24 DE – Dresden / Alter Schlachthof

18.04.24 DE – Saarbrücken / Garage

19.04.24 DE – Erfurt / Club Central

20.04.24 DE – München / Backstage – SOLD OUT!

21.04.24 DE – München / Backstage – SOLD OUT!

26.04.24 DE – Hannover / Capitol – SOLD OUT!

27.04.24 DE – Osnabrück / Hyde Park

30.04.24 DE – Nuremberg / Löwensaal

01.05.24 DE – Nürnberg / Löwensaal – SOLD OUT!

02.05.24 DE – Stuttgart / LKA Longhorn – SOLD OUT!

03.05.24 DE – Wiesbaden / Schlachthof

04.05.24 DE – Köln / Palladium

27.11.24 NL – Eindhoven / Effenaar

28.11.24 NL – Haarlem / Patronaat

29.11.24 FR – Paris / Trabendo

03.12.24 IT – Mailand / Live Club

06.12.24 AT – Wien / Arena