FESTIVALSOMMER-VORSCHAU 2023 :: „endlich wieder Vollgas“

Durch steigende Preise wo wir hinschauen, muss auch so ein Festivalsommer gut geplant werden, um das Maximum an Metal zum besten Preis zu bekommen. Mancherorts wurden schon Mengenbeschränkungen bei mitgebrachtem Essen und Trinken eingeführt, daher heißt es genau hinschauen beim Ticketkauf.

Apropos Essen mitbringen – Vorbereitung ist hier alles und wer es ganz richtig machen möchte, dem sei folgendes Buch ans Herz gelegt:

Open Air – Das Festival- & Camping-Kochbuch von Stevan Paul. Von Roskilde in Dänemark bis zum Dimensions-Festival am Meeresstrand von Kroatien blickten sie in die Töpfe der Festivalköche und Zeltnachbarn, ließen sich Rezepte verraten und Lebensgeschichten erzählen. Über 100 Rezepte für jede Ausstattung und Gelegenheit, jenseits von Dosenravioli und Tütensuppe, dazu viele vegetarische und vegane Alternativen. ‚Tipps zu Transport, Outdoor-Küchenausstattung und dem richtigen Umgang mit Gaskocher und Grill machen das Buch zum ultimativen Handbuch für draußen und unterwegs.

Auch kleine Festivals in eurer Nähe stehen dieses Jahr hoch im Kurs – kurze Wege, lokale Anbieter von gutem Essen und Gebrautem und kleinere Besucherzahlen versprechen jede Menge Spaß.

Manchmal lassen sich auch Urlaube mit Festivals verbinden, um Kosten zu sparen. Generell gilt bei allen Festivals: Der frühe Käufer zahlt die verbilligten Preise. Manche Festivals bieten auch Volunteer Programme an und für einen Arbeitseinsatz gibt es nicht nur Speis und Trank, sondern auch ein Festivalticket.

Ein paar Festivalvorschläge haben wir hier für euch zusammengestellt.

Greenfield 2023

08.-10.06.

https://greenfieldfestival.ch

Tickets: https://www.actnews.ch/greenfield/

Also was 2023 in Interlaken die Bühnen beben lassen soll, ist ein Hammer.

Die Ärzte, Slipknot, Sabaton, Parkway Drive, The Hu, Anti Flag, The Bosshoss…..

Von Rock über Metal zu Punk – es wird kein Genre ausgelassen und es gibt für jeden Fan der lauten Gitarrenmusik etwas, das sein Herz höherschlagen lässt.

Seit Jahren ist das Greenfield ein Lieblingsfestival. Die Musik, der Service vor Ort, die vielen unterschiedlichen Bereiche die man besuchen kann wie zB das Mittelalterdorf, die Kirmes, oder Shelter 666“ eine neue Themenwelt im Stil der Mad Max Filme und nach dem Vorbild des Wasteland Weekend in Amerika. Und die Natur… Natur? Yes, die Kulisse für dieses mega Event bilden tiefblaue Seen und die höchsten Berge der Schweiz und es bietet sich einfach an noch ein bisschen hier zu bleiben, wenn der Bass schon verklungen ist.

Stressfrei aufs Festival?

Geht hier alles… Wohnmobil Plätze, VIP Camping fast direkt an der Bühne, oder gleich das Rundum-Sorglos Paket: Eine eigene Berghütte Im Kern des VIP Villages inklusive Komfortables Doppelbett (200 x 180 cm) inkl. Federkernmatratze und Spannbettlaken und 2 Schlafsäcke zum mitnehmen.

Wer Bock hat sich und seinen Kumpels einen Camping Claim abstecken zu lassen, der kann sich 50m² ordern.

Parken am Zelt geht hier leider nicht, aber die Wege sind nicht allzu lang. Und wenn mal die Vorräte zur Neige gehen, dann geht ihr einfach zum Festival Aldi, der alles hat was ihr zum Campen und genießen braucht, zu normalen Aldipreisen. Auch gratis Trinkwasser steht allen auf der Campingarea zur Verfügung.

Volunteers gesucht:

Du unterstützt an einem der Festivaltage (Donnerstag – Sonntag) das Greenfield-Team im Bereich der Verkehrslenkung auf den Park- VIP-und Wohnmobilflächen. und evtl. in der Besucherinformation. Dein Einsatz beträgt an einem der Tage bis 8-10 Arbeitsstunden. Dein Lohn: Du erhältst einen kleinen Einblick in den Festivalbetrieb. Ausserdem wartet auf dich, neben deinem 3 -Tagespass, ein T-Shirt und Verpflegung während deiner Schicht.

Ein Limit für das, was ihr zu eurer Verköstigung mitbringt gibt es nicht.

Die normalen 3-Tagespässe sind für CHF 238.00 im Verkauf.

Summerbreeze

16.8-19.8.2023 in Dinkelsbühl

https://www.summer-breeze.de

Vorverkaufslink 2023: www.summer-breeze.shop

Infos: www.summer-breeze.de

Trailer 2023:

www.youtube.com/watch?v=Ht6LD_LOlQw

Mehr als 130 Bands, 2 Bühnen, 4 Tage Vollgas, Parken am Zelt, Keine Mengenreglementierung bei mitgebrachtem Essen und Trinken auf dem Campingplatz und kurze Wege machen dieses Festival gleich sympathisch.

Und fast jede Spielart des Metals gibt es hier einen Platz auf der Bühne, jeden Tag wird hier wild aber gut durch gemischt.

So spielen zum Beispiel Knorrkator, Marduk, Tankard und In Flames am selben Tag.

Ein paar Raritäten stechen aus dem Line Up hervor und stellen auch die Einzigartigkeit des Summer Breeze dar. Schon immer war es eine Besonderheit des Festivals auch unbekannteren, neuen, schwer kategorisierbaren Bands eine Bühne zu geben. Das macht es für Besucher sehr spannend und unterhaltsam.

Zeal & Ardor wären da zu nennen, mit ihrer magischen Mischung aus Black Metal und Gospel. Oder eine Band, die ebenfalls mit einer einzigartigen Musikmischung auf sich aufmerksam machen kann, ist UNTO OTHERS, die 2023 mit ihrer Mischung us Goth Rock und Heavy Metal endlich ihr Debüt auf dem SUMMER BREEZE feiert. Eine weitere Premiere feiert Kanonfieber.

Die erst 2020 in’s Leben gerufene Band ist momentan in aller Munde, konnte das Projekt um Mainman Noise mit den beiden Veröffentlichungen ‘Menschenmühle‘ und ‘Yankee Division‘ nicht nur im Underground für Aufmerksamkeit sorgen.

Für Old School Fans werden David Vincent & Co. von I am Morbid das dreißigjährige Jubiläum des bahnbrechendem Morbid Angel-Albums ‘Covenant‘ mit einem besonderen Set feiern. Sowohl textlich als auch musikalisch ist ‘Covenant‘ Morbid Angel in Höchstform. Ursprünglich 1993 veröffentlicht, war es das Album, das dank eines neuen Plattenvertrags in den USA der Band zum Durchbruch verhalf. Die zugehörige Tour war auch in Deutschland ein großer Erfolg. Umso cooler, dass Dave, Pete und Co. nun allen alten Fans und denen, die damals nicht von der Partie sein konnten, die Gelegenheit geben, das Album in Gänze live zu erleben.

Ein Tipp ist auch Sleep Token aus London. Wer hinter dieser Band steckt ist unbekannt, ihr Musikstil nicht kategorisiert, aber ihre Shows sind legendär.

Tickets gibt es als Tagestickets, oder als Gesamtpaket ab 199€. Eine Besonderheit ist das Green Ticket: „GREEN Camping“ steht für Ruhe, Rücksichtnahme und ökologisches Handeln: Nachtruhe zwischen 01.00 und 07.00 Uhr, Mülltrennung und -entsorgung, Verbot von Lärmquellen (z.B. Aggregate).

Gehts auch ne Nummer kleiner?

Logo! Besonders im Süden der Republik stechen dieses Jahr einige Festivals heraus.

Rock dein Leben

27-29.7.2023 Laichingen

https://www.rock-dein-leben.de

Tickets: https://shop.rock-dein-leben.de/Tickets/ROCK-DEIN-LEBEN-2023-Festival-Ticket::66084.html

Bereits zum vierten Mal findet dieses Festival in Laichingen auf dem Flugplatz statt. Schwerpunkt ist eindeutig Deutschrock. Vor allem auf Unantastbar darf man gespannt sein. Ihr Wechsel zu Napalm Records hat so einiges in Bewegung gesetzt und die Band in ein anderes, besseres Licht gerückt. Raus aus der dunklen Schmuddelecke und nicht mehr in eine rechte Schublade geschoben werden ist der Südtiroler Band sehr wichtig. Diese Chance haben sie sich hart erarbeitet und verdient.

Das Lineup sieht bis jetzt so aus:

1. Der W

2. Kärbholz

3. Unantastbar

4. KrawallBrüder

5. Artefuckt

6. Mystic Prophecy

7. Mia Julia

News zum Festival findet ihr vor allem auf Facebook und Instagram.

Tickets kosten für 3 Tage 105€, Camping 20€ und Wohnmobilticket 25€.

Klein, fein und günstig?

Dann seid ihr hier richtig:

Rock am Härtsfeldsee

23-24.6.2023 Dischingen

http://shop.rockamhaertsfeldsee.de

Wenn die Sonne brutzelt, ist diese Location Goldwert. Der große Badesee lädt jederzeit zur Erfrischung ein, Das Programm startet sowieso erst am frühen Nachmittag, da kann man wunderbar ausschlafen, baden und dann headbangen gehen.

Dieses Jahr könnt ihr Eisbrecher, Emil Bulls, Ensiferum, Hammerfall, Untertow, Hammerfall uvm. rocken sehen.

Und das ganze für 89€ inkl Camping.