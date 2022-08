FALL OF CARTHAGE :: Neuer Track “Sesame Seeds” vom kommenden Album veröffentlicht

Am 23. September erscheint mit “Drawn Into Madness” das vierte Album der Groove Metaller von FALL OF CARTHAGE. Ab sofort gibt’s mit dem Album Opener “Sesame Seeds” eine Kostprobe als Single Auskopplung auf allen gängigen Download und Streaming Plattformen. Doch damit nicht genug, denn die Protagonisten Arkadius Antonik und Sänger Sascha Aßbach haben zum Song auch noch einen Videoclip im Gepäck, den es ab sofort im MDD Youtube Kanal zu sehen gibt. Als Hommage an die guten alten 90er hat das Video nicht nur einen entsprechenden Look,- sondern wurde tatsächlich mit einem VHS Camcorder gefilmt. https://www.fallofcarthage.com