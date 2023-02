FAGUS :: 2. Single der deutschen Black Metaller

„Aurora“ ist die zweite Single aus dem kommenden Debütalbum des deutschen Black Metal Quartetts FAGUS. „INTER“ wird am 10. März 2023 auf CD und in digitalen Formaten veröffentlicht. Hört euch „Aurora“ hier an: https://orcd.co/fagus-aurora

Die Band kommentiert:

Eingerahmt von der Dunkelheit der Nacht, beschreibt „Aurora“ die Kraft des Lichts, das sich einen Weg durch den endlosen Kosmos bahnt. Die gespenstische, unvorhersehbare und zerbrechliche Erscheinung von „Aurora“ wurde durch den reduzierten und sauberen Mittelteil des Songs umgesetzt, der von harschen Gitarrenmustern und knallenden Drums umgeben ist, die die Unbarmherzigkeit des dunklen und kalten nordischen Winters ausdrücken. Musikalische Beschreibungen von Naturphänomenen, wie z.B. dem Nordlicht, sind ein Leitmotiv von Fagus.

Info:

„INTER“ ist ein umfassendes Werk, das von einer Atmosphäre getragen wird, die dank der geschmackvollen Zwischenspiele, die alle Tracks miteinander verbinden, vom ersten bis zum letzten Moment nicht nachlässt. Da einige der Mitglieder in Nicht-Metal-Projekten tätig sind, gibt es viele Einflüsse aus anderen Musikrichtungen, die alle durch die Linse des Black Metal verarbeitet werden. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Werk mit vielen verschiedenen Ebenen, die es zu erforschen gilt und die Fans von Bands wie Imperium Dekadenz und Tardigrada ansprechen dürften.