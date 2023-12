EXIT EDEN :: Journey-Cover „Separate Ways“ als Video

EXIT EDEN, die Symphonic Metaller bestehend aus Clémentine Delauney (Visions of Atlantis), Anna Brunner (League of Distortion) und Marina La Torraca (Phantom Elite), enthüllen ihre zweite Single, eine Coverversion des Journey-Hits „Separate Ways“. Der Song stammt vom zweiten Studioalbum der Band, „Femmes Fatales“, das am 12. Januar 2024 über Napalm Records erscheint.

Preorder: https://napalmrecords.com/exit-eden

EXIT EDEN kommentieren:

„Unsere Version des Journey-Klassikers ist eine Hommage an den Rock ’n‘ Roll und zeitlose Melodien. Wir freuen uns sehr, diese musikalische Geschichte mit unseren eigenen Stimmen neu zu erzählen, und sie heute mit euch zu teilen.“