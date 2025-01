EX DEO :: Neues Lyric Video zur heutigen EP-VÖ

Die Death Metal Gladiatoren EX DEO, das Juno-nominierte Projekt von KATAKYLSM-Frontmann Maurizio Iacono, haben ihre neue EP „Year Of The Four Emperors“ über Reigning Phoenix Music (RPM) in Zusammenarbeit mit der Distortion Music Group herausgebracht. Das Album ist ab sofort digital und auf CD erhältlich, eine limitierte Vinyl-Edition folgt am 14. März 2025.

Order/listen to „Year Of The Four Emperors [EP]“:

Zur Feier des Tages hat die Band den Titelsong der EP, „Vitellius“, veröffentlicht. Der Text handelt von einem Mann, der von Blutdurst getrieben wird und seinem Schicksal nicht entrinnen kann. Vitellius‘ gewaltsames Ende wird mit eindringlicher Endgültigkeit geschildert, eine Erinnerung an die unbeständige Macht Roms.