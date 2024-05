ERNTE :: Neuer Track vom kommenden Album

Am 7. Juni erscheint „Weltenzerstörer“, das neue Album des Schweizer Black-Metal-Duos ERNTE, das auf Vendetta Records erscheinen wird. Nach der Veröffentlichung der ersten Single „Ruler of Chaos, Bringer of Storm“ präsentiert die Band nun den neuen Track „The Witch (Was Born In Flames)“, bBegleitet von einem eindringlichen Musikvideo. https://ernteblackmetal.bandcamp.com

„‚The Witch (Was Born In Flames)‘ ist ein Anti-Hexenverbrennungslied“, so ERNTE. „Eine Frau wird aus den Flammen geboren und schöpft daraus ihre wilde Kraft – das Gegenteil von Hexenverbrennung, wo Feuer zum Tod führt. Auf einer anderen Ebene zeigt der Song, dass es im Grunde um die Art und Weise geht, wie man Energie nutzt – sie ist an sich weder positiv noch negativ.“