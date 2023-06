„Ernie Fleetenkiekers Metal-Manifest“ ist erschienen

Heute, am 16. Juni 2023, erscheint „Ernie Fleetenkiekers Metal-Manifest“. Und während das hochgelobte Musikbuch (unter anderen auch Essay, Autobiographie und Streitschrift) in die Läden kommt, befindet sich bereits die dritte Auflage im Druck. http://lnk.spkr.media/ernies-metal-manifest

Der Autor kommentiert: „Schreibe bitte ein paar Zeilen zur Buchveröffentlichung, fordert mich der Verlag auf und jetzt sitz ich hier und finde keine Worte“, behauptet Ernie Fleetenkieker – und tritt umgehend den Gegenbeweis an: „Ich bin schlichtweg überwältigt von den Vorschuss-Lorbeeren und der Masse an Vorbestellungen, bevor überhaupt jemand mein Buch lesen konnte. Diesen Freitag erscheint mein Buch und die nächste Auflage ist bereits in Druck. Das Phrasen-Repertoire empfiehlt in dieser Situation natürlich ein Vokabular aus besagtem ‚überwältigt‘ oder ‚hätte ich nie mit gerechnet‘. Aber eigentlich sollte ich mich zur Abwechslung einmal nicht hinter meinem Sarkasmus verstecken. Kinners, danke! Danke dafür, dass ich seit Jahren meinen Kram machen kann, ob auf der Bühne, zu Hause vor der Kamera oder eben an der Tastatur – und dabei immer wieder Eure Unterstützung auf meiner Seite habe. Kurz und bündig: Ich wünsche Euch allen viel Freude beim Lesen meines ersten Buches und ich sehe Euch hoffentlich bei einer Lesung!“

Ernie Fleetenkieker Lesereise

16 JUN 2023 Dortmund (DE) Idiots Rec. (Releaseparty)

24 JUN 2023 Ferropolis (DE) Full Force

04 AUG 2023 Wacken (DE) Wacken Open Air

31 AUG 2023 Stuttgart (DE) Der Schwarze Keiler

01 SEP 2023 München (DE) Reitknecht 6

02 SEP 2023 Neustadt an der Weinstraße (DE) Herberge

07 SEP 2023 Balve (DE) Prophecy Fest

21 SEP 2023 Dresden (DE) HD – Heavy Duty

22 SEP 2023 Leipzig (DE) Zwille

23 SEP 2023 Erlangen (DE) New Force

12 OKT 2023 Kassel (DE) Goldgrube

13 OKT 2023 Lünen (DE) Lukaz

14 OKT 2023 Berlin (DE) Brutz & Brakel

27 OKT 2023 Erfurt (DE) From Hell

28 OKT 2023 Greifwald (DE) Kiste

29 OKT 2023 Hamburg (DE) Bambi Galore

01 NOV 2023 Ulm (DE) Cat

02 NOV 2023 Zürich (CH) Berggeflvster

03 NOV 2023 Graz (AT) Q

04 NOV 2023 Wien (AR) Escape