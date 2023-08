ERIC FISH & FRIENDS :: 1. Single vom neuen Album

Am 1. September veröffentlichen ERIC FISH & FRIENDS ihr neues Album „Untiefen“, von dem jetzt die erste Single, „Junimond“, online gegangen ist. https://save-it.cc/foxy-records/junimond

Info:

„Die Welt schaut rauf zu meinem Fenster…

…so beginnt der Song, der die Herzen vieler nachdenklicher Musikliebhaber seit Jahrzehnten höher schlagen lässt.

Ob das Original von Rio Reiser oder das Cover von Echt aus dem Jahr 2000, der Song steht für tiefe Emotion.

Die Suche nach Liebe und Geborgenheit in einer Welt, die oft kalt und unbarmherzig ist, darf auch auf dem neuen Album Untiefen von Eric Fish & Friends nicht fehlen. Und so werden wir mitgenommen auf eine emotionale Reise voller Höhen und Tiefen, die uns am Ende zu einer Frage führt:

Finden wir unsere Liebe oder bleiben wir für immer auf unserer Wolke allein?

Bye bye, Junimond – ein Song, der berührt und nachdenklich macht aber auch Hoffnung gibt. Denn auf den Mond folgt stehts die Sonne!“

Untiefen Tour 2023/2024

08.09.2023 – Bad Salzungen – Pressenwerk

09.09.2023 – SUMMERS END FESTIVAL – Zernsdorf

10.09.2023 – Schönwalde (Gemeinde Schönwald) – Dorfkirche

13.09.2023 – Celle – CD Kaserne

14.09.2023 – Lübeck – Riders Café

15.09.2023 – Göttingen – Exil

16.09.2023 – Halle – objekt 5

23.09.2023 – Greifenstein- Burgkeller

24.09.2023 – Greifenstein – Kirche (Nachmittagskonzert: Eric‘s Wort zum Sonntag)

05.10.2023 – Jena – F-Haus

06.10.2023 – Mühlhausen – Kufa

07.10.2023 – Magdeburg – H2O Turmpark

18.11.2023 – Salzwedel – Club Hanseat

18.01.2024 – Berlin – Hole44

19.01.2024 – Rostock – MAU Club

20.01.2024 – Hamburg – Bahnhof Pauli

25.01.2024 – Fulda – Kulturkeller

26.01.2024 – Hameln – Sumpfblume

27.01.2024 – Wuppertal – LCB

28.01.2024 – Krefeld – KuFa

01.02.2024 – Frankfurt/Main – Nachtleben

02.02.2024 – Saarbrücken – Deutsch – Französisches Cafe

03.02.2024 – Rulfingen – Alte Kirche

05.02.2024 – Kronach – Struwelpeter

15.02.2024 – Dresden – Groove Station

16.02.2024 – Erfurt – Museumskeller

17.02.2024 – Annaberg – Alte Brauerei

24.02.2024 – Forst/Lausitz – Manitu

21.03.2024 – Osnabrück – Lagerhalle