Die Epic Pagan Metaller EREB ALTOR haben ihre neue Single „Midvinter“ veröffentlicht, während sie weiterhin an einem neuen Album für Release 2025 arbeiten.

Listen: https://erebaltor.lnk.to/midvinter

Info:

„Ereb Altor makes you want to go down to the shore line, greet the roaring ocean and rice your fist to the steel grey sky saluting the old Northen Gods!“