ELLENDE :: Letzte Single vor Album-VÖ der Black Metal Formation

Die österreichische Black Metal Formation ELLENDE um Mastermind L.G. veröffentlicht mit “Ellenbogengesellschaft” ihr siebtes und viertes Full-Length-Album. Die dritte Single “Freier Fall” wurde jetzt veröffentlicht und wird die letzte vor der Albumveröffentlichung am 30. September via AOP Records sein. Der Song handelt von dem Gefühl des Fallens und der Todesangst, wohl wissend, dass es am Ende einen Aufprall geben wird.

Persönliches Statement von L.G.: “Ich bin sehr aufgeregt und stolz, dass nach vielen Jahren der Arbeit ein neues Full-Length-Album erscheinen wird. Zusammen mit Markus Stock und der Klangschmiede Studio E ist es uns gelungen, eines unserer bisher anspruchsvollsten Alben zu kreieren, das sowohl frische Elemente enthält als auch dem treu bleibt, was Ellende ist und immer angestrebt hat. Vielen Dank an alle Beteiligten und Unterstützer, und natürlich viel Spaß beim Hören.” L.G., 2022.