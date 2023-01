EISREGEN :: Neues Video „Herbstleiche“ zum Album-Release

EISREGEN feiern heute die Veröffentlichung ihres brandneuen, 16. Studioalbums „Grenzgänger“ über Massacre Records. Dazu hat die Band ein neues Musikvideo zum Song „Herbstleiche“ herausgebracht. https://lnk.to/grenzgaenger

Roth: „Herbstleiche ist eines meiner Lieblingsstücke in unserer gesamten musikalischen Karriere: Es ist ein sehr morbides Liebeslied, geschrieben aus der Perspektive eines Mörders, der die geliebte Person für die Ewigkeit konserviert. Das Lied baut eine ganz besondere Stimmung auf, die sich kontinuierlich steigert. Es war mir sehr wichtig, dieses Lied in unser zukünftiges Live-Set aufzunehmen und auch ein Video dazu in Auftrag zu geben, um den Inhalt zu visualisieren.“

Info: Nach dem Top 10 Chart-Erfolg „Leblos“ (2020) und dem Doppel-Split-Album „bitterböse“ (#12 der deutschen Albumcharts) mit Goatfuneral (2021) präsentiert sich die Thüringer Band mit 17 neuen Songs auf Grenzgänger in absoluter Topform und legt die Extrem-Metal-Latte noch höher. Einzelne Songs herauszupicken, gestaltet sich schwierig, denn die beiden Bandleader Roth und Yantit reihen Hit an Hit. Sowohl musikalisch als auch textlich kann man den Albumtitel wörtlich nehmen, denn abwechslungsreicher waren sie selten. Wie Roth kürzlich sagte: „Grenzgänger“ handelt von dem deutschen Serienmörder Rudolf Pleil, der nach dem Ende des 2. Weltkrieges aktiv war und in den Wirren der Zeit leichtes Spiel hatte, neue, meist weibliche Opfer zu finden. Als übergeordneter Albumtitel lässt sich der Begriff natürlich auch auf die Band selbst anwenden: denn EISREGEN hat sich nie um musikalische oder geschmackliche Grenzen geschert und immer konsequent ihr eigenes Ding gemacht.“