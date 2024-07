EISREGEN :: 1. Videosingle aus kommendem Album „Abart“

Die thüringischen Meister des Makabren EISREGEN melden sich mit ihrem neuen Studio-Album „Abart“ in der deutschen Metal-Szene zurück und setzen unbeirrt ihren bisher eingeschlagenen, ureigenen Weg fort. Das 17. Album der Band erscheint am 16. August 2024 bei Massacre Records, und wird als 2-CD Mediabook, Ltd. Box Set, Ltd. Vinyl 2-LP und Digitalen Formaten erhältlich sein. Das Box Set beinhaltet das 2-CD Mediabook; Fahne (mit unzensiertem Covermotiv); einen Schlüsselanhänger; sowie eine signierte, beidseitig bedruckte Postkarte. Album Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://lnk.to/abart

Heute hat die Band ein Video zu ihrer ersten Single-Auskopplung „Schmutzliebe“ veröffentlicht. Über den Song sagt M.Roth: „Schmutzliebe ist eine weitere getragene Hymne, mit einem sehr eindrucksvollen, mehrstimmigen Refrain. Manchmal führt einen die Liebe in die ganz düsteren Randbereiche, und manchmal liebt man nicht den Menschen an sich, sondern nur seine schmutzige Hülle…“

„Schmutzliebe“ ist ab sofort bei allen digitalen Anbietern hier zu finden:

https://eisregen.bfan.link/schmutzliebe

EISREGEN Live:

12.-13.07.2024 DE Königsee – M.U.R. Open Air

16.08.2024 DE Hannover – Subkultur (Record Release Show)

17.08.2024 DE Leipzig – Hellraiser (Record Release Show)

11.10.2024 DE Nürnberg – Cult (*)

12.10.2024 DE Rüsselsheim – Das Rind (*)

18.10.2024 DE Gera – Comma (*)

19.10.2024 DE München – Backstage (*)

26.10.2024 DE Hamburg – Kronensaal (*)

02.11.2024 DE Karlsruhe – Stadtmitte (*)

22.11.2024 DE Bochum – Matrix (*)

23.11.2024 DE Osnabrück – Bastard Club (*)

30.11.2024 DE Passau – Zauberberg (*)

13.12.2024 DE Erfurt – Club From Hell (*)

(*) Abart Tour 2024 mit Maahes