EISBRECHER :: Doppelalbum zum 20-jährigen Jubiläum ist raus

Wenn am 18. August das Machtwerk „Eisbrecher – Es bleibt kalt°! (2003-2023)“ als 2CD-Digipack, Doppel-Vinyl (eine Platte schwarz, eine weiß) und Digital Audio Longplay erscheint, wird der Fokus eines jeden EISBRECHER Fans wohl auf dem raren Track „Anfang“ liegen. Ein Eisbrecher Song, der digital das Licht der Welt noch nicht erblicken durfte, sondern auf einer längst vergriffenen Metal Hammer-Compilation aus dem Jahr 2021 sein physisches Dasein fristet. Als Bonustrack der neuen Werkschau „Es bleibt kalt°! (2003-2023)“ darf diese Rarität endlich die Ohren aller Fans verwöhnen.

Order: https://eisbrecher.lnk.to/EsbleibtkaltPP

Es ist fast schon Tradition, dass zu runden und halbrunden Band-Geburtstagen eine Zusammenfassung ihres Schaffens erscheint, so jetzt auch zum Zwanzigjährigen. Aber bevor am 18. August das Machtwerk Eisbrecher – Es bleibt kalt°! (2003-2023) als 2CD-Digipack, Doppel-Vinyl (eine Platte schwarz, eine weiß) und Digital Audio Longplay erscheint, kommt bereits am 7. Juli, passend zum Pre-Order-Start des Albums, der Track „Wir sind Gold“ auf den Markt. Diesen Song gab es bislang nur auf einer speziellen Promo-CD und der US-Version von Sturmfahrt und ist bis dato digital unveröffentlicht. Es ist nicht lupenrein überliefert, ob der Track „Wir sind Gold“ ein Resultat der Gold-Verleihung für die Alben Die Hölle muss warten und Schock ist, aber bei Eisbrecher passiert nichts ohne Vision und ohne Augenzwinkern. Fast nichts. Um den Fans den Track, der auf eBay hoch gehandelt wird, endlich zugänglich zu machen wird dieser vorab nicht nur als Single auf den Markt kommen, sondern auch als Lyric-Video auf YouTube zu sehen sein.