EDGE OF SANITY :: Re-Issues remastered und remixed

Century Media Records und InsideOutMusic geben das „erste Kapitel“ der Re-Issues für die legendären Death Metaller EDGE OF SANITY sowie die Prog/Hardrock-Formation NIGHTINGALE bekannt, die beide von dem schwedischen Sänger, Multi-Instrumentalisten und Metal-Produzenten Dan Swanö (Opeth, Katatonia, Dissection, etc.) geleitet werden.

Lange vergriffen, in bestimmten Formaten oder in einer ordentlich überarbeiteten Re-Issue-Version nie zuvor erhältlich und mit Tonnen Extra-Material angereichert, kommen diese Re-Issues effizient von Swanö selbst remastered und erstrahlen teilweise sogar durch zusätzliche Remix-Beiträge als Bonus in einem neuen Licht.

Re-issue 2024 am 21. Juni:

Edge Of Sanity – Purgatory Afterglow

Nightingale – Nightfall Overture

Re-issue 2024 am 23. August:

Edge Of Sanity – Nothing But Death Remains

Nightingale – I