EDEN WEINT IM GRAB :: Vorgeschmack auf kommende EP „Reliquiem“

EDEN WEINT IM GRAB veröffentlichen mit „Monster (Die dunkle Kraft der Erde)“ eine neue Single über Spotify, Apple Music etc. Und pünktlich zu ihrem 20-jährigen Jubiläumskonzert am 8. November 2024 in der Wabe in Berlin präsentiert die Berliner Dark Metal-Band auch eine EP namens „Reliquiem“, die fast Albumlänge erreicht. www.edenweintimgrab.de

Listen: https://fanlink.tv/ewig-monster

Die Band schreibt: „Eigentlich als spontaner Release zwischendurch geplant, weil noch 3 Songs aus dem ‚Apokalypse Galore‘-Album übrig waren, die dort nicht gepasst haben oder noch nicht ganz fertig waren, wuchs das Projekt schnell an. Aus den 3 Songs wurden am Ende 8 Tracks und der Aufwand war am Ende nicht unwesentlich geringer als für ein reguläres Album. Was erwartet Euch? Nun, insgesamt 5 neue Songs sowie eine Coverversion von Monty Pythons ‚Always Look On The Bright Side Of Life‘, eine Neuaufnahme unseres allerersten Songs ‚Den Herbstlaubreigen tanzt der Tod‘ (2004) von der heutigen Band und ein Remake von ‚Am Ende aller Zeiten‘ als Neoklassik-Version mit Janika Groß von Molllust. Christan Präauer von Krankheit ist auch als Duettpartner in einem Song zu hören. Und wie immer verbinden wir Morbides, Lyrisches und etwas Humor mit harten Metal-Sounds und kammermusikalischen Elementen … und experimentieren etwas mehr als gewohnt. Aber wenn nicht auf solch einem Release, wo dann? Die CD gibt es ab dem 8. November – entweder in der Wabe am Merch-Stand, in unseren Shop auf Winter Solitude und Bandcamp oder im Handel. Wer die EP in unserem Winter Solitude Shop oder über Bandcamp (vor)bestellt, bekommt übrigens einen exklusiven Flaschenöffner für den Schlüsselbund mit Bandlogo dazu.“