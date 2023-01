EDEN WEINT IM GRAB :: Neue Video-Single, neues Album, neue Tour

Die deutsche Dark Metal Band EDEN WEINT IM GRAB kündigt mit der ersten Video-Single „GeysterGaleere“ ihr neues Album „Apokalypse Galore“ an, das am 24. März 2023 erscheint. „Apokalypse Galore“ ist das neunte Studioalbum der Berliner und einmal mehr ein Konzeptalbum. Diesmal stehen – entsprechend dem Titel – diverse Untergangsszenarien im Fokus und die Musik hat im Vergleich zum Vorgänger „Tragikomödien aus dem Mordarchiv“ (2019) an Giftigkeit gewonnen. Bisweilen meint man sogar wieder eine gewisse Black Metal Attitüde wie in der Frühphase von EDEN WEINT IM GRAB aus einigen Songs herauszuhören. Das Video zur ersten Sintflut-artigen Single „GeysterGaleere“, die ab sofort auf allen Digital-Plattformen erhältlich ist, wurde von der Band selbst produziert und unterstreicht diesen Ansatz auch optisch. www.edenweintimgrab.de

Im Bandshop auf www.wintersolitude.de und im Label-Shop auf www.einheit-produktionen.de sind die CD und ein Fanpackage mit CD, T-Shirt/Girly, Postkartenset und Aufkleber bereits vorbestellbar, eine Vinyl-Version folgt später im Jahr über das Label Kernkraftritter Records. Im Anschluss an die Veröffentlichung gehen EDEN WEINT IM GRAB mit Death Cult 69 auf Tour. Hier die Termine:

Eden Weint Im Grab & Death Cult 69:

08.04.2023 Erfurt, From Hell

14.04.2023 Nürnberg, Der Cult

15.04.2023 Braunschweig, B58

02.06.2023 Hamburg, MarX

03.06.2023 Berlin, Schokoladen

09.06.2023 Leipzig, Hellraiser

10.06.2023 Köln, MTC

01.07.2023 Hannover, Subkultur