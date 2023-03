DISCREATION :: Lyric Video zu neuer Single „God Of War“

Am 24. März 2023 veröffentlicht die Death Metal Formation DISCREATION mit ihrem kommenden Longplayer „Iron Times“ ihr neues Album über Massacre Records. Entstanden mitten in der Corona- Pandemie und unter dem Einfluss eines damals drohenden, nun stattfindenden Krieges mitten in Europa, wurde das 6. Studiowerk der Band von den unzähligen Kriegen und Wendepunkten der Geschichte inspiriert.

Mit Marc Grewe (ex-Morgoth) begrüßten DISCREATION jüngst eine echte Death Metal-Legende in ihren Reihen. Nachdem die Band mit ihrem Album Titeltrack bereits einen ersten Vorgeschmack auf „Iron Times“ gab, folgt nun ein weiterer Song, samt Lyric Video zu „God Of War“.