DIE HERREN WESSELSKY :: Tour mit Best of Megaherz-Songs

Der Gründer und ehemalige Frontmann von Megaherz, Alexander Wesselsky, präsentiert seine persönlichen Best of Megaherz-Songs aus den Jahren 1993 bis 2001 (von „Herzwerk“ bis „Herzwerk II“) erstmalig „Live on Tour“, mit seiner hochkarätig besetzten All-Star-Supergroup „Die Herren Wesselsky“.

DIE HERREN WESSELSKY

„HEUTE SCHON GELEBT? TOUR“ 2025

+ Special Guest: TAG MY HEART

22.01.25 Aschaffenburg | Colos-Saal

23.01.25 München | Backstage

24.01.25 Oberhausen | Kulttempel

25.01.25 Dresden | Reithalle – Strasse E

26.01.25 Leipzig | Anker

29.01.25 Nürnberg | Hirsch

30.01.25 Berlin | Columbia Theater

31.01.25 Jena | F-Haus

01.02.25 Hannover | MusikZentrum

02.02.25 Heidelberg | Halle02

Tickets erhältlich unter: www.eislandshop.de sowie Eventim

Infos unter: www.eisland-entertainment.de