DESERTED FEAR :: Neues Album „Veins Of Fire“ ab heute veröffentlicht

Die Thüringer Melodic Deather DESERTED FEAR haben heute ihr neues Album „Veins Of Fire“ über Testimony Records veröffentlicht. Produziert (Recording, Mix, Mastering) wurde „Veins Of Fire“ von Gitarrist Fabian Hildebrandt im Eisensound Studio in Jena. DESERTED FEAR sind seit dem 24.4. auf Tour zu „Veins Of Fire“. https://www.desertedfear.de/tour

Shop: http://desertedfear.ffm.to/attheend / http://lnk.spkr.media/desertedfear-fire

Die Band über die Veröffentlichung:

„VEINS OF FIRE ist draußen und es freut uns riesig, mit euch in voller Länge teilen zu können, was uns bewegt! Danke für euren herzlichen Support in wilden Zeiten, in denen es oft schwerfällt, nicht die Orientierung zu verlieren. Wir hoffen, dass VEINS OF FIRE euch genauso viel gibt wie uns und wünschen euch und euren Nachbarn viel Spaß mit dem neuen Album! Sehen wir uns die Tage auf Tour und stoßen gemeinsam drauf an?“

Info:

Über die Jahre haben DESERTED FEAR die Kunst des Songwritings immer mehr perfektioniert und präsentieren sich auf „Veins Of Fire“ auf dem bisherigen Zenit ihres künstlerischen Schaffens.

Songs wie „The Truth“, „At The End Of Our Reign“, „Blind“ oder der Titeltrack „Veins Of Fire“ sind echte Hymnen, die vor Hooklines nur so strotzen, ohne das gewisse rotzige Old-School-Feeling vermissen zu lassen.