DESERTED FEAR :: Neue Single „At The End Of Our Reign“ und Video online

DESERTED FEAR veröffentlichen nach „The Truth“, „Blind“ und dem Titeltrack bereits die vierte Single ihres neuen Albums „Veins Of Fire“, das am 25.04. über Testimony Records erscheinen wird. Zur neuen Single „At The End Of Our Reign“, ist auch ein Video online gegangen. Produziert (Recording, Mix, Mastering) wurde „Veins Of Fire“ von Gitarrist Fabian Hildebrandt im Eisensound Studio in Jena.

Listen: https://desertedfear.ffm.to/attheend

Album-Preorder:

http://desertedfear.ffm.to/attheend

http://lnk.spkr.media/desertedfear-fire

„“At The End Of Our Reign“ beschreibt eine Welt am Ende ihrer Zeit, durch das Scheitern der Zivilisation. Ein letzter Blick zurück, bevor alles untergeht und wir von unserer eigenen Geschichte erdrückt werden. Wir alle sind Teil dieser Geschichte. Die Frage ist nur, was wollen wir hinterlassen?“