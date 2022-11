DELAIN :: Neue Single kündigt neues Album an

DELAIN schlagen mit neuer Besetzung das nächste Kapitel der Band-Geschichte auf und haben ihre massive Stärke bereits mit der kürzlich erschienenen Single „The Quest and The Curse“ unter Beweis gestellt. Angetrieben durch weltweit positive Resonanzen steht die millionenfach gestreamte Band nun endlich mit ihrem, mit Spannung erwarteten, nächsten Studioalbum in den Startlöchern: „Dark Waters“ erscheint am 10. Februar 2023 über Napalm Records. https://napalmrecords.com/delain

Zur neue Single, “Beneath”, haben sie eine neues Musikvideo enthüllt.

Dark Waters steht für einen aufregenden Neustart und sicheren Hafen gleichermaßen und besticht zweifelsohne durch die einmalige Handschrift von Keyboarder, Gründer und Hauptsongwriter Martijn Westerholt, für die DELAIN geliebt und geschätzt werden. Die Hörer erwartet eine klangliche Achterbahnfahrt aus eingängigen Melodien und explosiven Elementen – von Pop über Filmmusik bis hin zu natürlich rasantem Metal.

Die Tracklist setzt die fantastische Stimme der neuen Sängerin Diana Leah eindrucksvoll in Szene, die ihr unglaubliches Talent sowie musikalische Raffinesse heute in Form der brandneuen Single „Beneath“ demonstriert. Unterstützt wird dieses Abenteuer von Gastsänger Paolo Ribaldini, der den Track als ultimative Hymne unterstreicht. Das begleitende, fesselnde Musikvideo entführt den Hörer in eine düstere Unterwelt, während sich moderne Synthie-Melodien mit eingängigen Klassik-Passagen und bedrohlichen Riffs vermischen.

Martijn Westerholt über “Beneath”:

„‚Beneath‘ sendet nicht nur die perfekte Botschaft mit Blick auf das Album, sondern auch für DELAIN als Ganzes. Es vereint nahezu alle typischen DELAIN-Trademarks, die sich auf der gesamten Platte wiederfinden.“