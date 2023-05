DEIMHAL :: Symphonic Black Metal Debüt-EP im Fullstream

Die Debüt-EP der finnischen Symphonic Black Metaller DEIMHALL, „The Grand Gathering“, ist am 19.5. in Eigenregie erschienen. Die 4 Tracks richten sich an Fans von Dimmu Borgir, Satyricon und Immortal und können bei Black Metal Promotion im Fullstream angehört werden. DEIMHAL stammen aus dem finnischen Tuusula-Helsinki und wurden von Mika Tönning, einem erfahrenen Veteranen, der für seine Arbeit mit renommierten Underground-Bands wie Catamenia, Creinium und Dawn Of Relic bekannt ist, ausgearbeitet.

https://deimhal.bandcamp.com/album/the-grand-gathering