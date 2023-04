DEIMHAL :: 1. Track der neuen Band vom Catamenia Gründer

Die Symphonic Black Metaller DEIMHAL aus Tuusula-Helsinki haben ihre Debütsingle „Alliance Of Winter“ veröffentlicht. Die Band wurde von Mika Tönning gegründet, der u.a. 1995 CATAMENIA mit ins Leben gerufen hat. Dazu komplettieren noch Mitglieder von KALMAH und RESOLUTION 13 die Band. https://deimhal.bandcamp.com/track/alliance-of-winter

„Alliance Of Winter“ ist der Vorbote der kommenden 4-Track-EP, die im Mai 2023 veröffentlicht werden soll. Die Single wurde von Tönning komponiert und in den Heimstudios der Band in Finnland aufgenommen. Gemischt und gemastert wurde sie von Joni Borodavkin, der für seine Arbeit mit Dead Shape Figure, Embreach und End Of You bekannt ist. Die Single ist auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar, zusammen mit einem von Tönning erstellten Lyric-Video.

Zu den Bandmitgliedern gehören Mika Tönning am Gesang, Janne Kusmin (Kalmah) am Schlagzeug, Timo „Lede“ Lehtinen (Kalmah) am Bass, Toni Buckman und Gábor Dancs (RESOLUTION 13) an den Gitarren und Henri Isojärvi an den Synthesizern.