DÉCEMBRE NOIR :: Titeltrack vom kommenden Album

„Your Sunset | My Sunrise“ ist der Titeltrack des kommenden neuen Albums von DÉCEMBRE NOIR. Auf „Your Sunset | My Sunrise“, produziert von HEAVEN SHALL BURN’s Alexander Dietz in seinem Chemical Burn Studio, setzen DÉCEMBRE NOIR erneut auf melancholische wie melodisch angehauchte Stücke, die ganz für sich stehen und gerade deshalb fesseln, weil sie so schwer, dunkel und atmosphärisch präsentiert werden.

https://decembrenoirlfr.bandcamp.com/album/your-sunset-my-sunrise

Über die Ausrichtung ihres neuen Albums verraten DÉCEMBRE NOIR folgendes: „Your Sunset | My Sunrise“ ist der vertonte Schrei nach innerem Frieden. Ein schweres Herz voller Tränen, das seinen Träger jeden Moment in den Abgrund zu stürzen droht. Auch wenn das bedeutet, sich selbst aufzugeben, am Ende zählt nur die ersehnte Stille. Es ist die Flucht auf den Flügeln der Sucht vom Schlachtfeld der nicht enden wollenden Depression.