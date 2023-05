DEAD TALKS :: Neue Single & Album (feat. Tomi Joutsen / Amorphis)

Die finnischen Midtempo Death Metaller DEAD TALKS (feat. Tomi Joutsen / Amorphis) sind bereit, ihr Full-Length-Debüt „Veneration Of The Dead“ via Apostasy Records am 18. August zu veröffentlichen. Mit „The End Of The Tunnel“ präsentieren sie die erste Single aus dem Album. https://www.facebook.com/profile.php?id=100063636515633

Info: Die ersten schweren Gitarrenschläge von ‚Son Of The Nameless One‘ lassen einen langsamen Bulldozer über den Hörer rollen, der nichts als Ödland hinterlässt. The Human Plague“, ein alles zermalmender Stomper, ist der nächste Höhepunkt. Der Horror zieht das Tempo an – aber nur ein wenig – um ‚508‘ noch gefährlicher zu machen, und es scheint, als sei ‚The End Of The Tunnel‘ erreicht. Doch DEAD TALKS machen ihrem Namen alle Ehre und lassen dich einem ‚Pedophile God‘ gegenübertreten. Es regiert der Black’n’Roll, während der Leichenwagen vom ‚Death’s Charioteer‘ gefahren wird. Nach diesem Ritt wird es bei ‚Skinless‘ etwas atmosphärischer, bevor ‚Trigger/Religion‘ den ganzen Terror noch einmal von vorne beginnen lässt.