DEAD SERENITY :: Finnische Melancholic Melodeather mit 1. Single

DEAD SERENITY ist eine 5-köpfige melancholische Melodic Death Metal-Band aus Finnland, die nach ihrer Debüt-EP “Beginnings” (2020) nun das Debütalbum “When Worlds Turn To Gray” in diesem Jahr via Inverse Records veröffetnluchen wird. Die erste Single und das Lyric Video “The World That Never Was” ist eine dystopische Geschichte über die Unterdrückung der Menschen und den verzweifelten und zum Scheitern verurteilten Aufstand gegen ihre übermächtigen Führer. Sowohl die Single als auch das Album wurden von Dead Serenitys Gitarrist und Hauptkomponist Toni Lind aufgenommen, gemischt und gemastert. Die Grafik und das Lyric-Video wurden von Jonas Eriksson erstellt. https://www.facebook.com/DeadSerenityOfficial