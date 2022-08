DÉCEMBRE NOIR :: 2. neue zweite Single feat. Aaron Stainthorpe (MY DYING BRIDE)

“Barricades” ist die 2. Single aus der kommenden DÉCEMBRE NOIR EP “Pale Serenades”. Die vier Songs von “Pale Serenades” stammen aus ganz unterschiedlichen Schaffensperioden der Band aus Thüringen – zumindest die Originalversionen. Chronologisch absteigend bietet die neue EP von DÉCEMBRE NOIR je einen Track aus den Alben “The Renaissance Of Hope” (2020), “Autumn Kings” (2018), “Forsaken Earth” (2016) und “A Discouraged Believer” (2014).

Info: Die neue EP der Erfurter Gruppe bietet komplett neue Versionen der Referenzsongs “A Swan Lake Full Of Tears”, “Barricades”, “Small.Town.Depression” und “The Forsaken Earth”. Wer, wenn nicht die deutsche Band selbst, kann den Kontext und die Bedeutung so verändern, dass die vier Stücke in ihrem neuen Gewand völlig anders und doch irgendwie vertraut klingen?

Dass dies eine Herzensangelegenheit von DÉCEMBRE NOIR ist, zeigt nicht nur die besondere Emotionalität der Songs, sondern auch ein Blick auf die Kollaborationspartner und die stilistische Bandbreite der EP. An der Realisierung von “Pale Serenades” wirken namhafte Größen mit: Mick Moss (ANTIMATTER), Aaron Stainthorpe (MY DYING BRIDE), Michelle Darkness (END OF GREEN) sowie Matthew K. Heafy (TRIVIUM und IBARAKI), arrangiert von den goldenen Händen von Alexander Dietz (Heaven Shall Burn, Chemical Burn Audio Studio). Gemeinsam entwickeln die Musiker einen dunklen, berührenden Sound. Death und Doom Metal treten dieses Mal in den Hintergrund. DÉCEMBRE NOIR und ihre Gäste verändern den stilistischen Rahmen. Sie inszenieren die Songs akustisch und rockig, an anderen Stellen elektronisch angereichert oder modern-metallisch. Dabei rückt zwangsläufig das exzellente Songwriting der Thüringer in den Fokus. Die Songs von DÉCEMBRE NOIR funktionieren auch in ihrem anderen Gewand wunderbar, wobei die sich entwickelnde Atmosphäre mehr als einen melancholischen Schauer hervorruft.