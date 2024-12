DAWN OF SOLACE :: Neues Video zu „Fortress“

Die finnischen Melancholic Metaller DAWN OF SOLACE bereiten sich auf die Veröffentlichung ihres vierten Studioalbums „Affliction Vortex“ vor, das am 14. Februar 2025 über Noble Demon erscheinen soll. Der Nachfolger des gefeierten „Flames of Perdition“ (2022) verspricht das bisher vielfältigste und kraftvollste Werk der Band zu werden. Das Album wird als CD, Vinyl-LP und in digitalen Formaten erhältlich sein und kann hier vorbestellt werden: https://music.nobledemon.com/vortex

Nach der Veröffentlichung der ersten Single „Murder“ hat die Band heute einen weiteren Einblick in ihr kommendes Album mit dem Track „Fortress“ gegeben. Der Song erscheint gemeinsam mit einem brandneuen Musikvideo.

Listen: https://music.nobledemon.com/fortress