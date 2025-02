DAWN OF SOLACE :: Neues Lyric-Video zur Album-VÖ

DAWN OF SOLACE, die finnischen Meister des melancholischen Metals, haben ihr neuestes Werk, „Affliction Vortex“, über Noble Demos veröffentlicht. Um die Veröffentlichung des Albums zu feiern, haben DAWN OF SOLACE den Track „Dream“ veröffentlicht. „Affliction Vortex“ wird als CD, Vinyl-LP und in digitalen Formaten veröffentlicht und ist hier erhältlich: https://music.nobledemon.com/vortex

Mastermind Tuomas Saukkonen kommentiert die Wahl der Single wie folgt: „Dream ist vielleicht nicht der typischste DoS-Single-Song, aber der vorwärts schiebende Takt und der stetige Groove des Songs machten es unmöglich, ihn als eine der offensichtlichen Single-Auswahlen zu ignorieren. Wie ein Zug, der durch die Nacht rast, und ein Vollmond, der die Aussicht erhellt.“