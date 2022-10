DARKTHRONE :: Neues Lyric-Video “mit Fenriz durch den Wald”

Nur noch eine Woche bis zur Veröffentlichung des neuen DARKTHRONE Albums “Astral Fortress” am 28.10. via Peaceville/Edel. Nun haben DARKTHRONE den Song “Caravan Of Broken Ghosts” veröffentlicht, begleitet von einem von Fenriz gefilmten und von Matthew Vickerstaff erstellten Lyric-Video.

Über den Song sagt Fenriz: “Am Anfang gibt es einen Rückblick auf ‘Quintessence’, was ein totaler Zufall ist, da es Teds Song ist und ich ‘Q’ geschrieben habe. Der Song explodiert dann in einen heftigeren Metal, der auch dort stampfend und eingängig ist, mit cleveren Riffwechseln. Und dann das klassische Doom-Ende. Danke, Ted”

Album vorbestellen:

https://darkthrone.lnk.to/AstralFortress

Erhätlich als limitierte Deluxe Box (Astral Fortress als CD, exklusives clear Vinyl & Kassette, ein gedruckter Brief von Fenriz und exklusive Kunstdrucke, alles zusammen in einer schweren Box) / limitierte curacao blue LP – nur erhältlich im Peaceville Store / limitierte violet coloured LP / CD / LP / Digital