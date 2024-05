Das dritte Album der schwedisch-kanadischen Death Metaller DARKENED mit dem Titel „Defilers of the Light“ ist angekündigt. Das von Lawrence Mackrory (Firespawn, Katatonia, Meshuggah) gemixte und gemasterte Album mit dem Artwork von Juanjo Castellano wird am 14. Juni das Licht der Welt erblicken, eine erste Single ist nun erschienen. https://darkened.lnk.to/defilers