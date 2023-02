Die finnische Gothic/Dark Metal Band DARK THE SUNS hat die neue Single „Phoenix“ samt Musikvideo veröffentlicht. Der Track stammt aus dem kommenden fünften Studioalbum, das noch in diesem Jahr über Inverse Records veröffentlicht wird. https://darkthesuns.bandcamp.com / https://push.fm/fl/dts-phoenix

Mikko Ojala commets:

„We have worked on our new album for a year. We have worked hard, never gave up and now we can enjoy and celebrate our hard work with the brand new single: Phoenix“