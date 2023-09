DAMNATION PLAN :: Neues Video der Finnen

Die finnischen melancholischen Progressive Metaller DAMNATION PLAN veröffentlichen das dritte Musikvideo „To The Sun“ von ihrem gerade erschienenen neuen Album „The New Horizon“. Das Musikvideo wurde von Jarkko Lunnas, dem Schlagzeuger, Songwriter, Texter und Produzenten der Band gedreht.

Get / Stream: https://lnkfi.re/damnationplan

Jarkko kommentiert den Song und das Video:

„Das letzte der Trilogie von Musikvideos, die wir in Island für dieses Album gedreht haben. Thematisch geht es in To The Sun um die Sehnsucht und den Wunsch der Menschheit, etwas Großartiges zu erreichen und zu schaffen. Wir haben den Wunsch, einen Ort und einen Sinn für unsere Existenz zu finden. Es könnte sogar sein, dass wir unseren Planeten eines Tages verlassen müssen, um diesen Sinn wieder zu finden. Der Song ist auch eine Art Fortsetzung der Storyline des Abschlusstracks ‚The Final Destination‘ unseres letzten Albums Reality Illusion – er führt uns zu dem Moment, an dem es an der Zeit ist, unseren Planeten zu verlassen, um den Fortbestand unserer Spezies zu sichern.“

Die Band hat starke Wurzeln im traditionellen Heavy Metal und im Progressive Metal der 90er Jahre. Auf dem neuen Album ist dies nun noch präsenter, da die für die Band charakteristische Mischung aus harschen und cleanen Vocals nun durch die ausschließliche Verwendung von cleanen Vocals ersetzt wurde.