CRONE :: Letzte Single vor Album-Release veröffentlicht

Als dritte und letzte Singleauskopplung aus dem neuen Album “Gotta Light?”, das am 23. September erscheinen soll, präsentiert die deutsche Dark Rock Band CRONE um SECRETS OF THE MOON Sänger Phil Jonas nun den Lyric Visualizer “Towers Underground”. www.cronemusic.net

CRONE Kommentar: “Der Track ‘Towers Underground’ repräsentiert die doomig-schwere Seite von ‘Gotta Light?’, die wir mit den eingängigen und melancholischen Melodien kombiniert haben, die man von Crone gewohnt ist”, schreibt Leadgitarrist Kevin Olasz. “Auch bei diesem Song ist unser ‘heimliches’ sechstes Mitglied, Sängerin Kirsten Schuhmann, mit Backing Vocals dabei, die im mächtigen Refrain des Songs zu hören sind. Towers Underground” ist bereit, euch sanft in den sicheren Hafen des Unterbewusstseins hinabzuziehen, wo euch alle Abhängigkeiten von der realen Welt nichts anhaben können. Diese Ode ist allen Introvertierten da draußen gewidmet!”