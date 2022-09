CRONE :: Dark Rock Band mit Fullstream zum Release

Heute hat CRONE, die deutsche Dark Rock Band um SECRETS OF THE MOON Sänger Phil Jonas , das neue Album “Gotta Light?” in voller Länge enthüllt. Das düster-rockende Album ist ab diesem Freitag (23. September 2022) in den Läden rund um den Globus erhältlich und kann auch auf allen relevanten digitalen Plattformen gestreamt werden.

Nächste Woche, am Donnerstag, den 29. September, werden CRONE mit einer speziellen Akustik-Show am Prophecy Fest teilnehmen, was eine perfekte Gelegenheit bietet, einige der neuen Tracks zu spielen. Restliche Tickets sind hier erhältlich: http://tickets.prophecy.de/prophecy-fest-29-09-01-10-2022-balve-de