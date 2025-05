CREMATORY :: Neues Video zur Albumveröffentlichung

„Destination“, das brandneue Studioalbum der Gothic Metal Pioniere CREMATORY, ist am 2. Mai über das Plattenlabel ROAR erschienen. Das 17. Album der Band ist ab sofort als CD, farbiger 2-LP Vinyl (inkl. 4 Bonus-Tracks), 3-CD Earbook (feat. dem regulären Album, 4-Track Bonus CD, dem Album als instrumentale Version + einem 48-Seiten Booklet), einem exklusiven 18-CD Bundle (das neue Album, exklusives Remix Album + allen 16 Vorgänger-Alben) sowie in digitalen Formaten erhältlich. Bestellungen sind hier möglich: https://crematory.rpm.link/destialbumpr

Zur Feier des Tages, befinden sich CREMATORY aktuell nicht nur auf deutschlandweiter Album Release Tour, sondern haben ein neues Musikvideo zu dem Song „The Future Is A Lonely Place“ online gestellt.

„‚The Future Is A Lonely Place‘ ist für mich der Hit des neuen Destination Albums und ein würdiger Nachfolger von ‚Tears of Time‘ oder ‚Rise and Fall‘, so Bandgründer und Drummer Markus Jüllich. „Wir haben eine Hymne für die Ewigkeit mit diesem Song geschrieben, der mich persönlich emotional sehr berührt und ich immer an meinen leider verstorbenen Vater denken muss, wenn ich den Song höre oder spiele. Ab und zu kullert mir auch mal eine Träne die Backen runter und dann weiß ich immer genau, dass dieser Song in die Geschichte von CREMATORY eingehen wird.“