CRAVING :: Neues Video & Single feat. Cradle Of Filth Gitarrist

Die Epic Extreme Metal Band CRAVING hat eine weitere Single aus ihrem kommenden Album vorgestellt. Auf dem Song „Gods Don’t Negotiate“ gibt sich CRADLE OF FILTH Gitarrist Marek „Ashok“ Smerda in einem Gast-Solo die Ehre.

Nach ihrem Erfolgs-Album „By The Storm“ (2016), erscheint mit „Call Of The Sirens“ am 19. Mai 2023 nun der vierte CRAVING Longplayer. „Call Of The Sirens“ wird als Vinyl, CD und Digitalen Formaten über Massacre Records erhältlich sein, Vorbestellungen: https://lnk.to/callofthesirens

„Call Of The Sirens“ wurde von CRAVING produziert und erneut von Christoph Brandes in den Iguana Studios (Necrophagist, Finsterforst, The Spirit, Imperium Dekadenz etc.) gemischt. Das Cover-Artwork wurde abermals vom langjährigen Freund und Designer der Band, Andrej Bartulovic / All Things Rotten, gestaltet.