CORVUS CORAX :: „Era Metallum“ Club-Show im Dezember in Berlin

Die einzige ERA METALLUM Show von CORVUS CORAX in Deutschland 2024 findet am 19.12. in Berlin im Lido statt. Als Special Guest erwarten sie die Kult Metaller DEPRESSIVE AGE, die auch neue Songs vom neuen Album, welches 2025 erscheint, spielen werden.

Info:

„Es wird hart bei Corvus Corax – härter als wir es von den Königen der Spielleute bisher gewohnt waren. Wir kennen und lieben sie für ihre gewaltigen Schlagwerke, ihre eindrucksvollen Bühnenshows und ihre imposante Dudelsackwand. Jetzt gehen die Berliner einen Schritt weiter: Mit ihrem neuen Projekt „ERA METALLUM“ bringen sie die Epik von Corvus Corax mit der Wucht des Metal zusammen und kreieren so ein neues einzigartiges Musikerlebnis. Mit leidenschaftlichen Metal-Gitarren und gekonntem, progressivem Schlagzeug formen die Verwandlungskünstler von CORVUS CORAX ihre wohlbekannten Spielweisen in eine gelungene Symbiose von traditionellem Instrumentarium und Heavy Metal. Es wurde eine einzigartige Verbindung zwischen Althergebrachtem und schillernd Modernem geschaffen. Hätten die Wikinger Stromgitarren gehabt, wäre vermutlich diese Form des Metals hervorgebracht worden. Mit CORVUS CORAX – ERA METALLUM wird eine einmalige und bisher nicht da gewesene epische Atmosphäre geschaffen – wuchtig und symphonisch, gewaltig und berauschend.“

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 19.00 Uhr

Ort: Berlin, Lido, Cuvrystraße 7

https://www.lido-berlin.de/

Ticketlink: https://www.koka36.de/corvus-corax-era-metallum_ticket_166236.html