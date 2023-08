CORONATUS :: Neue Single „Dark Ice“ führt neue Bandmitglieder ein

Mit ihrem brandneuen Song „Dark Ice“ stellen CORONATUS ihre neuen Bandmitglieder Nemesis, die mit ihrem rockigen Gesang den musikalischen Gegenpart zu Mezzosopranistin Leni bildet, sowie ihren neuen Gitarristen Harry vor und geben einen ersten Ausblick auf ihr kommendes 11. Studioalbum, das 2024 über Massacre Records erscheinen soll. http://www.coronatus.de

Info:

„Dark Ice beschäftigt sich mit unseren tiefsten Ängsten vor dem Unbekannten und dem Fremden. Es geht darum, die Kontrolle darüber zu verlieren, was uns bei jedem Schritt, den wir in einer unsicheren und unbekannten Umgebung oder Situation machen, widerfahren könnte.“ So die Band.

„Stellen wir uns eine Situation vor, in der wir in völliger Dunkelheit über das Eis eines zugefrorenen, tiefen Sees gleiten! Du kannst den Weg nicht sehen und weißt auch nicht, ob er sicher ist oder nicht. Wird das Eis unter deinen Schlittschuhen halten oder wirst du einbrechen und in den kalten schwarzen Fluten ertrinken?

Und hast du das seltsame Wesen hinter dir entdeckt, das bedrohlich und schön zugleich ist und dich mit seinen dunklen Augen ebenfalls in Angst und Schrecken versetzt, wie es der Text dieses Liedes andeutet?

Die Kreatur symbolisiert eine andere Angst, die Angst vor dem Fremden, dem Unbekannten, dem Einwanderer. Ist sie wirklich gefährlich? Oder ist es nur deine dumme Fantasie, die dich diese Angst und diesen Schrecken spüren lässt?

Es ist die Angst vor bedrohlichen Situationen, realen oder irrealen, die wir überhaupt nicht kontrollieren können, die uns überwältigt und uns in Panik versetzt.“